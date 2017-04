Nye aldersgrupper til Riksteatret

Det er godt voksne som oftest er å se på Riksteatrets forestillinger på Melhus, men fredag fylte mange unge mennesker salen. Utsolgte billetter er også vanlig når Riksteatret gjester kultursalen. Men temaet rus trakk ikke full sal, sjøl om monologen «Fire begravelser og ett bryllup» har trillet femmere i de største avisene i Norge.

Hele familien til Morten var narkomane I riksteaterforestillingen «Fire begravelser og ett bryllup» får publikum være med på en trist og humoristisk vandring i et menneskes innerste.

Rundt 30 elever fra Trøndertun var på tilhørere, og forestillinga trakk også mange ansatte i skolene i Melhus. Trøndertun har arrangert et seminar om rus, hvor skuespiller Morten Joachim deltok. Avslutninga ble forestillinga på rådhuset.

– Et gripende stykke

– Det var et gripende stykke, som gir mange tanker, sa elev Benjamin Ødegaard etter forestillinga.

Til forskjell fra mange som reiser rundt på skoler for å informere om russpørsmål, har ikke Morten Joachim vært rusmisbruker sjøl. Men han ble født inn i en familie av rusmisbrukere, og startet livet med heroin-abstinens. Sjøl om han en periode prøvde seg som narkotikalanger, har han holdt seg på den lovlige sida. Men han kjenner miljøet og menneskeskjebnene som ingen andre. Han mistet alle sine nærmeste på grunn av overdoser eller følgesjukdommer av rusmisbruk. Derav tittelen på stykket, som også signaliserer at Morten Joachim sjøl fant kjærligheten, og en smule lettelse over at han slapp å være støtteperson for alle dem med sine umettelige behov.

Hasj og tabletter i Melhus Melhusmann tiltalt for oppbevaring av narkotika og ruskjøring.

Dette er en forestilling fra virkeligheten, glimrende fortalt, med masse galgenhumor. Morten Joachim trekker ikke noe ifra sin livshistorie og legger heller ikke noe til. Foruten temaet rus kan også stykket forklare hva som gir avstand og nærhet innad i en familie. I de største krisene ble hans familiemedlemmer sitert på at «Vi har jo hverandre». Men hadde de egentlig det? Når det manglet så mye, både på å gi og å ta i mot?

Lettere å fordøye

Peter Toften syntes det var en styrke at historien ble fortalt med så mye humor.

– Det gjør det lettere å fordøye. Vi har jo vært gjennom noen tema om rus på skolen opp gjennom åra, men dette var noe av det beste, sa Trøndertun-eleven.

Geir Hovde likte at Morten Joachim hadde tatt med gitaren og sang egne sanger. De fleste skrevet til begravelser for nære familiemedlemmer.

– Jeg likte sangene, de var kule. Det løftet stykket, og ga rom for ettertanke. Jeg synes stykket ga et godt innblikk i det miljøet skuespilleren vokste opp i, sa Hovde.