Malmfull sang i Melhus kirke

De har kalt konserten «Malmfullt og vakkert i kirkehvelving». To av landsdelens fremste mannskor; Olavs Menn og Haltdalen mannskor, skal både synge hver for seg og sammen i konserten.

Skjemt og alvor

Repertoaret har spennvidde fra Beethoven, Wagner og Grieg, til folketoner både fra Trøndelag og Nord-Østerdalen. Her blir det både skjemt og alvor, lover mannskorene i en pressemelding. I tillegg deltar også kantor i Melhus, Christine Goedecke. Hun skal bidra med verker av Bach og Claude Debussy. Olavs Menn er koret som ikke klarte å slutte å synge, etter at de i 2008 hadde besøkt Den Norske Opera og framført Thora. Sangerne kommer fra store deler av Trøndelag. Mannskoret har en ekstra forkjærlighet for klassiske mannskorsanger. Korets dirigent er Lars Eggen, baryton, fra Tylldalen i Nord-Østerdal.

Fra Øvre Gauldal

Haltdalen mannskor ble stiftet i 1985 av en gjeng entusiaster fra Haltdalen og Singsås. Siden er det kommet til medlemmer fra Kotsøy, Ålen og Hessdalen. Koret teller 27 sangglade gutter fra Øvre Gauldal som liker å underholde. I april drar de på turné til Skottland. Dirigenten Tore Reppe fra Alvdal er opprinnelig fra Haltdalen. Han har musikkutdannelse fra konservatoriet i Trondheim, og i 1987 var han verdensmester i munnspill i 1987. Tore har videreutdanning i kordireksjon og er også arrangør og komponist.