Stappfullt på konsert

350 kom til konserten i Hølonda samfunnshus søndag kveld, og stort flere var det ikke plass til. Grensa brannvesenet har satt, er 370 inne i salen.

Overveldet

– Vi er overveldet over responsen fra hølondingene. Vi har fått flere hilsninger om det var en flott kveld. Ung som gammel har sagt at det var trivelig med en gammeldags underholdningskveld. Det er stemning for at dette gjentas, forteller Randi Merete Stenset, dirigent for Korista som tok initiativ til underholdnings-kvelden.

I løpet av underholdningskvelden fikk publikum med seg innslag fra Elise Eid, Guro Gaustad Pettersen og Bendik Ødegaard Berg, bandet Slank Bakfra, Hølonda hornmusikklag, bandet Gutongan, Korista og Eggkleiva mannskor. Sistnevntes dirigent Stein Nilsen minnet om at Hølonda og Skaun er naboer.

– Det skulle en ikke tro. Vi er invitert hit bare to ganger på 40 år, sa Nilsen spøkefullt.

Åresalg

Applausen var solid, og folk så ut til å storkose seg under de mange innslagene.

I pausen var det åresalg med mange fine premier. På grunn av den store tilstrømninga, ble antall årer pr. kjøper begrenset til to.