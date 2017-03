Tore Strømøy kommer til Støren kulturhus den 30. mars. Da skal han fortelle om historien bak den store tv-suksessen «Tore på sporet», og publikum får bli med på en aldri så liten reise i tid, rom og følelser.

I denne forestillingen deler Strømøy de mest spesielle øyeblikkene i seriens historie. Sammen med filmopptak og bilder, er dette lagt opp til å bli en nær og sterk opplevelse for publikum, med latter og antagelig en tåre eller to i en og annen øyekrok.

Tore Strømøy ble etter hvert en av Norges mest suksessrike programskapere og programledere. Den første sesongen ned «Tore på sporet» kom i 1996, og serien ble hans absolutte største suksess. Han er blitt kåret til Årets tv-navn hele fire ganger, og har mottatt mange priser for sine programmer.

Distriktssjef Kari Werner Øfsti ble beskyldt for å være gal da hun ansatte Strømøy i NRK Trøndelag i 1986. Han hadde ingen utdannelse, og lignet ikke noe av det man hadde fra før i NRK. Tore gjorde mye som erfarne medarbeidere ristet på hodet over, og med sin uvanlige stil, ristet mange på hodet av det han laget og mente dette var helt håpløst. Men publikum var uenige.

–Du følger ikke boka, Tore, sa en kollega fortørnet. Han hadde helt rett – Jeg hadde jo ikke lest boka en gang, sier Tore i dag.

30 år senere er Tore «På sporet» Strømøy en av norsk fjernsyns aller største stjerner, og på torsdag er det altså mulig å få ham med seg live på Støren.