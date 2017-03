Trøndertun-band slipper ny singel

Maldito er et trøndersk bluesrockband som består av Vegard Trenmo Ring, Bendik A. Brevik, Jon Olav Alstad og Gard Rognskog Nødset.

De har alle fire gått på Trøndertun folkehøgskole på Melhus, og går nå på Liverpool Insitute for Performing Arts (LIPA) i England. Studiene er snart over, og de flytter tilbake til Trondheim, men før den tid slipper de sin andre singel «I'm yours tonight» den 31. mars.

Bandets første singel kom i april 2016.