Utsolgt Åge-konsert på Støren

–Nå er konserten utsolgt, fastslår en fornøyd kulturhusleder Atle Fredagsvik.

Åge Aleksandersen kommer til Støren den 18. mars, og han tar med seg Gunnar Pedersen og Kjell Magne Robak på en akustisk aftentur.

Han og Pedersen har vært på en tilsvarende turné før, og den erfarne trønderrockeren gleder seg til å komme tilbake.

–Vår forrige akustiske tur var en fantastisk opplevelse for oss to. Vi fikk oppleve en nærhet og kontakt med publikum som virkelig satte spor. Det var allsang og trampeklapp, og flotte anmeldelser, og vi fikk vel vist fram noen nye sider av oss som musikere og historiefortellere. Denne gangen har vi også med oss et arsenal av strengeinstrumenter. Gunnar briljerer, jeg hører på, spiller litt og applauderer. Denne gangen blir det ekstra spennende, med nye farger og toner med Kjell Magne Robak på Cello, uttaler Åge til sitt publikum via Støren kulturhus' nettsider.

Trioen beholder det akustiske preget fra sist, og lover kjente og ukjente sanger, gamle og nye.

–Og vi spiller sanger som ikke får plass i Sambandets repertoar, uttaler Åge.

Kulturhussjef Fredagsvik gleder seg, og han inviterer til pubkveld i kafeen etterpå. Her blir det åpen bar og levende musikk med lokal trubadur.

Konserten varer fra 19.00 til 21.00, og puben er åpen til 01.00 etterpå.