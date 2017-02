NRK stopper på Støren i sommer

Sommertoget skal igjennom 40 stasjoner og 17 fylker på åtte uker. Første stopp på reisen blir Rognan i Nordland og ca. 5. juli er toget på Støren og vil bli der til klokken 11 neste morgen.

Når toget ankommer Støren vil de sette opp en scene og NRK kan fortelle at de ønsker blant annet at innbyggerne kommer med tips om lokale og kjente artister fra stedet, lokal mat og drikke, om det skjer noe spennende der når de er der, å få vite om dette er hjemstedet eller ferieparadiset til en profilert nordmann og tips om landskapet og bygdene toget kjører igjennom.

- Vi får litt bakgrunnsinformasjon om stedet, men vi har ikke tid til å komme til de ulike plassene rundt omkring i bygdene, sier prosjektleder i NRK, Thomas Hellum.

Dette blir første gang NRK Sommer er innom Støren. Thomas Hellum kan fortelle at de ikke besøker steder de har besøkt før. For tiden holder teamet på med å legge en rute, og nærmere dato vil bli satt.

Enhetsleder for kultur, fritid og voksenopplæring for Midtre Gauldal kommune Arnfinn Solem, kan fortelle at han synes at det er veldig flott at NRK Sommer kommer til Støren i år.

- Vi får en god måte på å vise oss selv frem som kommune. Og det er stor stas. Jeg har selv sett lignende program tidligere. Det viser seg at det blir et stort engasjement for plassene som blir vist frem, sier han.

Han forteller videre at han så absolutt vil ta seg en tur ned til togstasjonen når toget er på Støren togstasjon.

- Dette er virkelig noe å satse på, sier Solem.