Kings Bay på seniorkino

Filmen handler om tragedien da 21 gruvearbeidere omkom i en eksplosjon i Kings Bay-gruven på Svalbard.

Les også: Spennende thriller på kino

Hva som utløste eksplosjonen er til dags dato et mysterium. Filmen spinner videre på uvissheten, og en fryktelig teori: Hva om ulykken i Kings Bay-gruven på Svalbard ikke var en ulykke? En regjering måtte gå av, men visste de noe som ingen har fortalt? En journalist i avisa Nordlys, Harrieth Hansen, kommer på sporet av hva som egentlig hendte i Kings Bay-ulykken.

Et spolebånd med en advarsel om ulykken, ett år før den faktisk hendte, leder henne og hennes kollega Oskar Stokstad inn på sporet av at Sovjetunionen sprengte gruven for å vise hvem som egentlig bestemmer over nordområdene.

Jo nærmere de kommer sannheten, blir det tydeligere at sterke krefter er i sving, og villige til å gå langt, for å stoppe saken fra å bli publisert.