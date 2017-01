Kristoffer Clausen kommer til Støren

Kristoffer Clausen er kjent for sine foredrag, bøker og blogg, hvor han formidler historier og informasjon om mange ulike former for jakt.

Blant annet er han svært glad i å jakte i Trøndelag, og i fjor var han både på reinsjakt i Forollhogna og elgjakt på Singsås. Disse turene, sammen med blant andre de lokale jegerne Terje Tovmo og Odd Ivar Rønningsgrind, vil han fortelle og vise bilder fra på tirsdag, når han gjester Støren.

Publikumsrekord

Det begynner å bli noen år siden sist han var på Støren. Da kom det nesten 450 publikummere til kulturhuset. Denne gangen har han «bare» leid kroa på Støren, men han har en plan B, om det kommer like mange som sist.

–Jeg har ordnet så jeg har kulturhuset i bakhånd. Det er plass til bare 150 på kroa, så om det står 450 og venter utenfor, så flytter vi arrangementet til kulturhuset, forteller han.

Publikumsrekorden hans er for øvrig fra Støren, og ikke bare trives Clausen godt i Trøndelag – Det ser også ut som trønderne trives godt med ham.

–Det blir alltid smekkfullt, smiler han.

Siden sist han var på Støren, har han også holdt foredrag på Melhus, i Budal og i Ålen. Han lover imidlertid bare nye bilder, filmer og historier.

–Jeg legger ut mye på YouTube og på bloggen min, men jeg sparer alltid gullkornene til foredragene. Folk skal vite at de får se noe nytt når de kommer, sier Clausen.

Støresbygg skjøt puma

På Støren vil han også fortelle om da han hadde med seg kompisen sin fra Støren, Bjørn Bones, på pumajakt i USA. Bones fikk oppfylt drømmen om å skyte et eksemplar av de store kattedyrene.

I filmen over er mesteparten filmet i Midtre Gauldal, med Eirik Rønningsgrind, Odd Ivar Rønningsgrind, Inger Lise Rogneslien og John Åge Rogneslien.

Etter besøket på Støren går turen denne gang til Stadsbygd på onsdag og Verdal på torsdag, og senere kommer han tilbake for å besøke Frosta.

–Jeg liker Trøndelag, sier Clausen, som bor i Akershus.