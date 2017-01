Vinterlyd i Støren kirke

Kirkekonserten på Støren den 22. januar er den første med Rognes Songlag siden 2006.

Dette er jubileumskonserten for koret som fylte hele 90 år i 2016, og som har vært en selvfølgelig del av kulturlivet i kommunen i alle disse årene, oppsummerer Anne Gunvor Tronvold i Rognes Songlag.

Samtidig feirer en nyoppusset Støren kirke 200 år i 2017, og dermed skulle det passe ekstra godt med dette arrangementet nå i januar, mener koret. Med seg på konserten har Rognes Songlag fått det trondheimsbaserte koret Ad Libitum, og Ronny Kjøsen vil bidra på forskjellige instrumenter. Det øves nå for fullt for å bli klar til den 22. januar, forteller Tronvold.

Elleville kabareter

De fleste er kanskje mest vant til å høre Rognes Songlag i kirka ved jul og 17. mai, men mange vil nok også forbinde koret med til tider elleville kabareter. Dette har vært en jevnlig og tidkrevende aktivitet for koret gjennom flere tiår.

Nå var det et ønske om å gjøre noe helt annet og vise fram en annen side av koret. Det er plukket ut repertoar som går i mange retninger; –noe er eldre musikk innenfor klassisk sjanger, noe er moderne komposisjoner og noe er folkemusikk arrangert for kor. Det aller meste er likevel typisk kirkemusikk uten at det har for mye salmepreg.

Forgylle en time

Tanken bak konserten, som har fått tittelen «Vinterlyd», har vært å sette sammen et repertoar med stor bredde, og håpet er å kunne forgylle en time eller vel så det i den mørkeste vinteren med musikk som kan fungere som en slags sjelens balsam. Her vil det komme så forskjellig musikk som stykker av både Mozart og Bruckner, av 1900-tallskomponisten Knut Nystedt, samiske Frode Fjellheim og popverdenens Paul Simon og Art Garfunkel. Noe av repertoaret har koret sunget før, men en god del er nyinnøvd for anledningen.

Oppussing

Rognes Songlag begynte å planlegge denne konserten for et par år siden, men har vært nødt til å utsette den flere ganger, blant annet på grunn av oppussingen i kirka.

Men nå skal den endelig bli noe av, og medlemmene gleder seg! Rognes Songlag dirigeres av Anne Kjøren Bones, mens gjestkoret Ad Libitum blir dirigert av Bodil Egseth.