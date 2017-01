Øver til storstilt danseforestilling

Dansere fra fem til 19 år står på scenen når lille Alice blir dratt inn i en eventyrlig drømmeverden hvor de merkeligste ting skjer. Det blir som kjent både dramatisk og morsomt, og i tolkningen fra kulturskolen fremføres historien på en abstrakt måte gjennom dans, uten en eneste replikk.

Kulturskolen pleier å sette opp en stor danseforstilling hvert år, men denne skiller seg litt ut fra de tidligere.

–Vi har vel ikke satt opp en så stor forestilling før, men i år har vi også flere klasser enn tidligere, og vi har prøvd å sy det mer sammen, og med litt mer handling enn vi har gjort før, forteller Marianne Abelsen Holdal, lærer ved kulturskolen.

Elevene synes det er artig å ha konkrete roller å spille, og de har jobbet målrettet sammen med sine lærere siden i høst, for å få alt til å klaffe. Neste uke er det klart for å vise frem hva de har fått til. Da vises forestillingen på onsdag, torsdag og fredag kveld i kultursalen i Melhus rådhus, og det er åpent for alle som har lyst til å komme og se - helt gratis, til og med. I tillegg får noen utvalgte skoleklasser lov til å komme på dagtid på fredag.

–Det er litt nervepirrende, men veldig artig, smiler Abelsen Holdal