Utvikler sine talent for fiolinspill

Begge har mange år bak seg i kulturskolen, og de deltar i tillegg ved Lørdagsskolen i Trondheim. Hver eneste lørdag har de undervisning, samspill og konserter for å bli best mulig på sitt instrument. Lørdagsskolen er et talentutviklingsprogram for klassiske musikere fra 12 til 19 år, fra Trøndelag og Nord-Møre. Hele 50 ungdommer deltar.

– Noen lørdager er vi opptil ni timer på lørdagsskolen, så det er ganske krevende. Men veldig morsomt, sier Anne Viktoria Tønnesen.

Også Theba synes det er fint å være med på Lørdagsskolen, og hun har vært elev her i fem år.

– Det er lærerikt og utviklende, sier Theba, som vant Drømmestipendet i 2016, som én av seks vinnere i Sør-Trøndelag. Hun har også spilt fiolin sammen med Arve Tellefsen.

Anne Viktoria er 14 år, mens Theba er 16. Begge har lyst til å utdanne seg innen musikk, og få et arbeid knyttet til musikk.

Begge er medlemmer i Lørdagsskolens kammerorkester, som opptrådte i Melhus kirke lørdag 14. januar.

