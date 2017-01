Medina danset salsa med publikum

Konferansier Marianne Meløy skjønte at gauldalingene var for beskjedne til å danse på scenen da Luisón Medina Capote inviterte til salsadans. Hun var overrasket over at publikum i det hele tatt reiste seg i salen, og lot seg rive med av hoftevrikk og latinamerikanske rytmer. Men publikum under nyttårskonserten lot hemningene fare, Medina instruerte, og ga seg ikke før blodet bruste hos 300 publikummere i Støren kulturhus fredag 13. januar.

En festreise

Marianne Meløy bidro også til mye glede med sin skjemt om nordlendinger, trøndere, kjærligheten, Petter Dass og Martin Luther. Hun debuterte som konferansier under nyttårskonserten i fjor, og ble et kjært gjensyn for publikum i år. Hun beskrev trønderen som feminin, snill og godmodig; og glad i store ting. Noe som har gitt seg utslag i verdens største Budals-stol, og høglytte Æ-rop. Marianne Meløy delte stort av sin sprudlende raushet, og ga honnør til et flott publikum.

– Dåkk e' tel å smøre på brødskiva, sa hun.

Gauldalens nyttårskonsert ble en festreise fra høgdepunkt til høgdepunkt, og flere beskrev årets konsert som den aller beste. I fjor fikk publikum et hjertelig møte med Soknedal storband etter deres 20 år lange søvn. Marianne Meløy kunne introdusere bandet i år også, som hun beskrev som en vellykket Lasarus-historie, og kunngjorde at karene var hennes storbandfavoritt. Dirigent Arnfinn Solem innrømmet at de til og med hadde øvd litt i år, og de stod for et heidundrende innslag sammen med sine sangsolister Linn Elise Solberg Rognes og Michael Bratland.

De unge imponerte

Rundt 80 personer stod på scenen i løpet av konserten, og de unge imponerte minst like mye som de som hadde spilt jazz og salsa det meste av livet. Kulturskolens eget storband stilte opp sammen med Mambo Compañeros, tydeligvis helt uten nerver. Publikum fikk oppleve et lite under da de løftet latinomusikken til nye høgder. Storbandet har samarbeidet med Mambo Compañeros fra Trondheim, og pianist Morten Huuse var imponert over de 12 ungdommene.

– Vi frykter å bli arbeidsledige om et par år, med den utviklinga som kulturskolens storband har hatt. Man kan si hva man vil om Støren, men bra musikklærere har de i alle fall, sa Huuse.

Et forrykende show

En frukt av kulturskolen er også Linn Elise Solberg Rognes. Hun bor i dag i Oslo, hvor hun studerer jus. Musikk er hennes store lidenskap, og aldri har man opplevd en jusstudent med et slikt sceneshow som Linn Elise dro i gang med Bobby Darin's «Mack the Knife». Hun tok pusten fra publikum med sin sang og lekne opptreden.

Fra Oslo kom 14 år gamle Nikolai Koop for å spille klaver. Han er en av landets mest talentfulle unge pianister, og har vunnet en rekke priser i inn- og utland. Han stod for en prestasjon som gjorde at det gikk kaldt nedover ryggen på publikum med Mendelssohns krevende stykke «Rondo Capriccioso».

Urframføring

Marianne Meløy hevdet at bare fem prosent av sangene som synges i kirka har en toneart som passer andre enn de mest fromme kirkegjengerne, og demonstrerte farmoras «festvibrator» når hun sang. De nærmeste man kom kirkemusikk under nyttårskonserten var en komposisjon som Støren musikkorps framførte i anledning Støren kirkes 200-årsjubileum i 2017. Dirigent Leif Morten Herskedal hadde skrevet en variasjon over «Vår Gud han er så fast en borg», som ble urframført under konserten. Det ble en storslagen opptakt til årets kirkejubileum på Støren.

Mer klassisk musikk ble det under to avdelinger med Trondheimsolistene, som hadde funnet fram mye festlig musikk som passer for gauldalinger og nyttårskonsert, blant annet fra Holbergsuiten. En kjempekontrast til salsamusikken fra Cuba, men akkurat slik arrangørene av Gauldalens nyttårskonsert ønsker det skal være.

Les mer: Stor interesse for nyttårskonserten.

Under nyttårskonserten ble Gauldalens frivillighetspris utdelt til Mental Helse Midtre Gauldal. Les mer.