Stor interesse for nyttårskonserten

Programmet for årets nyttårskonsert i Støren kulturhus ble lagt tidlig i vinter. Det nystartede storbandet i kulturskolen i Midtre Gauldal meldte tidlig sin interesse, og stor var gleden da det lyktes å få Mambo Compañeros på samme scene.

Nå har de øvd sammen, og dette blir en av mange godbiter som serveres under Gauldalens nyttårskonsert i kulturhuset på Støren fredag 13. januar. Storbandet skal spille sammen med salsabandet på to nummer. Mambo Compañeros er et salsaband med base i Trondheim, og har en snart 20-årig lang historie.

12 ungdommer fra Midtre Gauldal

Storbandet med elever fra skolen ble startet i forbindelse med UKM i fjor, og videreført i år. De skal spille på UKM også i år, men i tillegg bidrar de sammen med Mambo Compañeros på to sanger på nyttårskonserten. Kulturskolerektor Arnfinn Solem opplyser at de har en langsiktig strategi med storbandet. I dag er rundt 12 elever med.

Kulturkonsulent Kjerstin Kosberg Digre opplyste fredag at salget til Gauldalens nyttårskonsert har gått bra. Det var da solgt 236 billetter.

– Det står ennå igjen ei uke av salget, og vi håper å få de siste hundre billettene på plass, opplyste kulturkonsulenten.

Festprogram

Gauldalens nyttårskonsert er et samarbeid mellom Støren kulturhus og Trønderbladet. I fjor fikk Soknedal storband sitt comeback, og karene i orkesteret imponerte stort. De står på scenen i år også. Trondheimsolistene blir også et stort trekkplaster, sammen med konferansier Marianne Meløy, som vil sprudle seg gjennom en ny konsert, slik hun gjorde i fjor. Dessuten deltar Støren musikkorps og kulturskoleelevene Nikolai Koop på flygel og Linn Elise Rognes med sang.

