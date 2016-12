Kvålsbygg i Netflix-serie

16. desember ble serien lagt ut – En topphemmelig nysatsing fra Netflix, som overraskende kom dumpende ned som julekvelden på kjerringa, selv for ihuga Netflix-fans.

Serien er et mysteriedrevet drama, blandet med science fiction, og der –i fjerde episode – kommer det plutselig en kvålsbygg inn.

Ikke helt fysisk, men likevel. I episoden spilles nemlig sangen «Shades» av Kent Tonning fra Kvål, også kjent som Autolaser.

Sangen spilles 10-15 sekunder i en bilscene, hvor bilradioen står på.

–Det var litt rart, men veldig morsomt, humrer artisten selv, som for tiden er bosatt i Oslo.

Han har også fått med flere sanger i andre serier, men siden slike avtaler foregår gjennom management og producere, har ikke Tonning selv helt oversikten over hvilke.

–Jeg husker ikke hvilke låter og hvilke serier, men akkurat denne serien hadde jeg begynt å se selv, forteller han.

The OA har fått gode kritikker og seertallene øker, og Tonning synes dette er ekstra artig.

Han har nylig kommet hjem fra USA etter en produsentjobb for et band, og gleder seg nå til å jobbe med eget materiale igjen, og forberede seg til et nytt musikkår.

–Nå skal jeg gjøre meg klar til å dra ut på turné igjen, og det gleder jeg meg til, sier han.