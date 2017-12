Graabak best i bakken

New Articles

Kombinertutøverne er denne helga i Ramsau for å konkurrere og fredag formiddag ble den offisielle treningshoppet (PCR) i hoppbakken avholdt. For første gang i historien gikk Jørgen Graabak seirende ut av treningshoppet, som danner grunnlaget for lørdagens langrenn hvis hopprennet av ulike årsaker må avlyses.

25-åringen snek seg akkurat foran lagkamerat Jarl Magnus Riiber og tyske Luis Lehnert. Med treningshoppet bekrefter Graabak at han har funnet flyten i hoppbakken og følger han opp på samme måte i morgen og på søndag, kan det bli en skikkelig jubelhelg for OL-mesteren fra 2014.

Etter fire konkurranser er Graabak nummer seks sammenlagt i verdenscupen.