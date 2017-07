To personer tatt for båtkjøring i beruset tilstand ved Svorksjøen

Det er på Twitter politiet melder om hendelsen, som skal ha startet med at melderne tulleringte politiet.

- Det var et par karer som ringte inn til politiet og forklarte at de hadde blitt antastet. Derfor ble det sendt ut en patrulje, men det viste seg etter hvert å være bare tull og tøys. Melderne var imidlertid veldig beruset, og hadde drevet med båtkjøring ute på vannet der. Derfor ble de tatt med inn for videre bevisopptak, forklarer Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.