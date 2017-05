Vil ha regjeringa som sakte-TV på NRK

Iranskfødte Sara Shafighi (21) holdt appell under 1.mai-frokosten på Støren, og bystyrerepresentanten fra Trondheim tok et oppgjør med regjeringa.

- Valget 11. september handler om hva slags Norge vi vil ha. Det er et veivalg. Og et verdivalg. De bruker pengene på skattekutt til de rike framfor en god skole og trygg eldreomsorg for alle. Som sentraliserer og selger Norge. Regjeringa svekker samholdet og fellesskapet som vi alle er en del av. De kunne like gjerne ha vært på NRK, med sitt eget program - "Gjør Norge kaldere - minutt for minutt", sa Shafighi.

Shafighi kom innledningsvis inn på at hun synes 1. mai handler om friheten til å leve egne liv.

- Våre forfedre, og ja, jeg sier våre forfedre selv om jeg og familien min kom til Norge fra Iran i 2001, og mamma sa at jeg kanskje ikke burde si det, i tilfelle jeg fornærmet noen. Men jeg sier det likevel. Våre forfedre kjempet fram åttetimersdagen - åtte timer arbeid, åtte timer fritid og åtte timer hvile. Den lange kampen for en god arbeidsmiljølov og faste hele stillinger har ikke vært forgjeves, og en likestilt foreldrepermisjon som modige menn og kvinner kjempet fram har formet hele vårt samfunn, sa Shafighi.

Shafighi tok i appellen også opp arbeidsledigheten og arbeidsmiljøloven.

Holder på tradisjonen

1. mai-frokosten på Støren var på Støren hotell. En av de mange frammøtte var Gunhild Talsnes (67) som sitter i Midtre Gauldal kommunestyre.

- Jeg har feiret 1. mai siden jeg var liten jente. Da valget falt på at Folkets Hus skulle selges, var Støren hotell et veldig bra alternativ. Det er koselig her, sier Talsnes.

Karen Aune forteller at hun har vært med på feiringa av 1. mai i Midtre Gauldal de siste 30 årene.

Tenker tilbake

Stortingsrepresentant Audun Otterstad var også taler. Han kom også inn på flyktningesituasjonen, og han trakk linjene til tidligere generasjoner i Norge som slet med å klare seg.

- Jeg har i det siste tenkt mye over perioden fra 30-tallet og fram mot slutten av andre verdenskrig, hvordan den ligner på situasjonen i dag, sa Otterstad.

I talen var Otterstad også opptatt av situasjonen for lærlinger og for arbeidsledige.