Sjåfør av traktor fratatt førerkortet

Politiet gikk ut med melding lørdag kveld klokka 20.56 og oppfordrer til forsiktig kjøring. Sør for Soknedal hadde nemlig en traktorsjåfør mistet to rundballer i vegbanen, som ifølge politiet kunne skape trafikkfarlige situasjoner. Det var føreren som sjøl tok kontakt med politiet. Vedkommende oppdaget at noe av lasten var mistet, snudde og kjørte tilbake for å finne rundballene. Sjåføren tok hand om den ene ballen, men fant ikke den andre. Vegtrafikksentralen sendte også ut mannskap, og den siste rundballen ble til slutt fjernet.

Greide ikke å holde bilen på vegen Politiet meldte lørdag kveld klokka 19.20 om en utforkjøring mellom Soknedal og Hauka.

Politiets operasjonsleder Arnt Harald Aaslund sier at sjåføren blir anmeldt for dårlig sikring av last, og han er også fratatt førerkortet. Sjåføren er en mann bosatt i Soknedal, i slutten av 30-åra. Ifølge politiet samtykket han i førerkortbeslaget.

- Det blir opprettet sak på forholdet, og det blir opp til politijuristen å vurdere bot og inndragningstid på førerkortet, sier operasjonslederen.

Han forklarer at en rundball veier rundt 600 kilo, og at det kan få dramatiske følger å miste slike etter vegen.